Crollo al Cimitero di Poggioreale: le immagini delle bare fuori dai loculi in attesa di sepoltura

Chiuso, soltanto per oggi. Il cimitero monumentale di Poggioreale, a Napoli, è in fase di studio. Bisognerà capire come agire per mettere in sicurezza i luoghi crollati. La gente del posto è in rivolta e da mesi chiede un intervento. Intanto quest'ultimo crollo coinvolge la Cappella della Resurrezione, denominata 'Gesù Risorto 1', quattro piani fuori terra, caduta parzialmente. Il crollo è stato preceduto da un boato secco, poi la fitta nube di polvere che ha lasciato uno scenario desolante. Bare distrutte, alcune rimaste sospese, e salme disperse. Colpa dei crolli, addebitati ai lavori in corso in un cantiere di una fermata della metropolitana. Anche se i cedimenti avvenuti nel mese di gennaio si trovano in una zona diversa rispetto all'ultimo “scempio” denunciato dai residenti.