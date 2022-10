Da Fiumicino a Roma in 20 minuti: il primo test di Volocopter, il taxi volante operativo dal 2024

Un volo silenzioso di circa dieci minuti, di fronte a una piccola folla di ospiti e autorità. Così si è svolto il test di Volocity, il primo air taxi italiano, che ha sorvolato brevemente i cieli di Fiumicino. “Oggi cominciamo a toccare con mano il futuro che stiamo preparando. Faremo di Roma una delle prime capitali in cui la mobilità avanzata aerea prenderà corpo. Vogliamo che Volocity inizi a lavorare già nel 2024, in tempo per ol Giubileo”, ha detto Claudio De Vincenti, presidente di Aeroporti di Roma, inaugurando la presentazione del velivolo ma anche del primo Vertiport, la struttura realizzata ad hoc per ospitare il decollo e l'atterraggio dei Volocity. “Una tappa importante” l'ha definita Marco Troncone, Ad di Adr, spiegando che è “la prima volta che testiamo un velivolo del genere in Italia”. E ha assicurato poi che Aeroporti di Roma è “ottimista” sul futuro e che “seguiranno altri modelli a più lungo raggio, per trasportare più passeggeri e dotati di una maggiore autonomia”.