Dal Fronte della Gioventù alla presidenza del Senato, chi è Ignazio La Russa

Nato 75 anni fa a Paternò, in provincia di Catania, famiglia missina, in Parlamento dal 1992, Ignazio La Russa è uno dei politici più ascoltati da Giorgia Meloni, che l'ha voluto sullo scranno più alto di Palazzo Madama. Già vicepresidente del Senato, avvocato penalista, ministro della Difesa, era con Fini nel '95 nella famosa ‘svolta di Fiuggi". Nel 2012 fonda con Meloni e Crosetto Fratelli d’Italia. Grande passione per gli indiani d'America, appare nella scena iniziale del film di Bellocchio “Sbatti il mostro in prima pagina”.