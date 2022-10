Dalle auto private a quelle blindate della presidenza del Consiglio: Meloni tra Audi e Alfa Romeo

Qualcuno la ricorderà a bordo della Mini, per questo anche criticata, mentre nei giorni scorsi protagonista è stata la Fiat 500 X, bianca, utilizzata durante le varie fasi di formazione del governo. Dopo l'investitura di premier incaricata, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è stata “costretta” a spostarsi sull'Audi A6 presidenziale messa a disposizione da Palazzo Chigi mentre la 500 X è rimasta al compagno Andrea Giambruno e sua figlia Ginevra immortalati al Quirinale in vista del giuramento . Non passa nemmeno un giorno, però, che a sorpresa Meloni si presenta a Palazzo Chigi da Mario Draghi - per le consegne - con una Giulia dell'Alfa Romeo. Un simbolo dell'Italia, probabilmente in linea con il “Ministero del Made in Italy” da poco annunciato.