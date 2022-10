Dalle uova di Dakota Johnson agli incontri con Shakira e Mick Jagger. Ecco i Maneskin superstar

Hanno raccontato come è cambiata la loro vita, come vivono da star del rock in giro perennemente nei luoghi simbolo della musica più amata del mondo e a contatto con quelle che fino a poco tempo fa per i quattro ragazzi dei Maneskin erano solo delle icone e oggi invece sono colleghi e amici.

Dopo aver presentato la loro nuova canzone, intitolata “The Loneliest” (in italiano “la più solitaria”), l’ultimo brano dei Maneskin diventato la nuova canzone più ascoltata al mondo, Fabio Fazio ha fatto accomodare sul suo divano i quattro ragazzi che danno vita a una delle band ormai più conosciute e ascoltate dell'intero pianeta.

Fazio ha sottolineato la bellezza e la potenza incredibile della nuova canzone dei Maneskin, la prima loro ballata in inglese. E poi ha dato il via al racconto di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, “seduti sul divano a che tempo che fa”, come ha detto Damiano rivolgendosi alla mamma che lo seguiva da casa.

Il racconto dei quattro ragazzi parte dal conto dei giorni in cui sono stati in Italia negli ultimi due anni, non più di 60 complessivamente, e poi è Damiano a rispondere a Fazio che chiede se si rendano conto di cosa stiano vivendo. “Le cose vanno a una velocità tale per cui è difficile pensarci, ma quando sali su palchi come quelli di Rock in Rio o al Coachella, allora ci pensi”, dice Damiano. “Ci aiuta affrontare la vita con leggerezza - afferma Ethan -. Basta non prendersi mai troppo sul serio. La leggerezza fa sì che la pesantezza si senta meno”.

Poi la domanda sulle origini del gruppo, ed è Victoria a spiegare che “io, Thomas e Damiano andavamo alle medie insieme. E Damiano era il fighetto della scuola. Invece Ethan l'abbiamo incontrato su Facebook. Erano medie a indirizzo musicale e quindi suonavamo già. Facevamo schifo, ma suonavamo già”.

Ricordi, ma anche futuro prossimo, con l'annuncio delle due nominations per gli European Music Awards per le categorie best rock e best italian. E ben 4 nominations per gli American Music Awards.

“Immaginavate che potesse essere così la vostra vita?” chiede Fabio Fazio. “Non con questa velocità - gli risponde Damiano -. Abbiamo sempre puntato in alto ma non avremmo mai potuto immaginare che fosse così”. E fa parte del “gioco” così veloce anche affrontare alcuni rischi. Come ad esempio l'incidente avvenuto mentre si girava la scena della piscina per il video di “The Loneliest”. “Stavo per affogare nel video - ricorda Damiano - ero nella piscina coi pesi alle caviglie e in tasca e andavo giù. I pesi li avevo perché dovevo andare giù velocemente, però a un certo punto ho avuto paura di non riuscire a risalire e che nessuno si accorgesse della mia difficoltà. Arrancando, da solo, sono riuscito a tornare a galla. Non è stato bellissimo”.

"Perché riuscite a esportare la mostra musica anche all'estero, anche negli Usa?" chiede Fazio. Risponde Victoria (senza voce perché l'ha persa totalmente alla festa di compleanno della sorella), “Perché per noi è importante fare musica nostra, non uniformarci, riuscire a dire qualcosa di nostro”. E completa la risposta Ethan: “La musica è ciclica, prima o poi si ripropone. E il rock adesso è tornato in chiave moderna. Noi abbiamo fatto ciò che ci piace. Ci siamo trovati probabilmente al momento giusto, ma con la nostra musica”.

Impressionante il numero di partecipazioni dei Maneskin a concerti e appuntamenti iconici per chi ama il rock, in giro per il mondo. In un video, vengono mostrate le immagini dei Maneskin ai MTV Music Awards del 28 agosto 2022, a Lollapalooza-Chicago il 31 luglio 2022, al Summer Sonic-Osaka del 21 agosto 2022, al Festival di Cannes 2022, al Coachella Festival del 17 aprile 2022, a Rock in Rio del 9 settembre 2022.

Interessante anche sentire come trascorrono le serate i Maneskin quando sono fuori. Risponde Damiano: “Spesso partiamo immediatamente. Quando abbiamo qualche giorno nei posti sono soprattutto Thomas e Vic che vanno in giro nei locali, ma la maggior parte delle volte non si fa in tempo a fare altro”.

Poi Fazio fa vedere un video in cui viene riportata una piccola parte degli incontri con personaggi famosi fatti dai 4 Maneskin in questi ultimi due anni. Star internazionali del calibro di Ed Sheeran, Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon, Drew Barrymore, Mick Jagger, Miley Cyrus, Shakira, Iggy Pop, Angelina Jolie. Damiano svela che “Shakira io e Thomas l’abbiamo inseguita per fare la foto con lei”. Ethan invece ricorda della chiacchierata avuta con Mick Jagger e del fatto che alla fine ha pensato come proprio Mick Jagger fosse “più giovane di me e di tutti noi”. Per Thomas invece è Slash (dei Guns n' Roses) l'incontro che gli ha dato più emozione: “Sono cresciuto grazie ai suoi dischi”. Mentre Ethan ricorda quando “siamo andati a casa di Chris Martin e la moglie, Dakota Johnson, ha preparato delle uova buonissime”. “Quando incontriamo personaggi famosi facciamo finta che sia tutto normale - svela Victoria - poi però quando stiamo tra di noi diciamo oddio era tutto vero”.

Prima di chiudere i Maneskin hanno ricordato che sta per partire il tour mondiale (già sold out) da Messico Usa, Canada, e poi Europa e Italia. Ma ci sarà anche una grande novità: due date negli stadi, i primi concerti negli stadi per la band. Le date sono il 20 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 24

luglio al "Meazza" di Milano, San Siro.