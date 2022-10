De Cristofaro, Gruppo misto al Senato: “Nessuna fiducia a Meloni, cambiare la legge elettorale”

Il gruppo Misto al Senato, composto da quattro senatori eletti nella lista Verdi e Sinistra e tre senatori a vita (Monti, Piano e Segre), voterà contro la fiducia al nuovo governo. Lo ha annunciato il capogruppo Peppe De Cristofaro al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente Mattarella in vista della formazione del nuovo esecutivo. “Abbiamo detto a Mattarella che il centrodestra ha, sì, il 59 per cento dei seggi parlamentari ma solo il 43% dei voti in questo Paese. Sono maggioranza assoluta in Italia in virtù solo di una legge elettorale, la peggiore della storia - ha spiegato De Cristofaro -. Abbiamo detto a Mattarella che il primo impegno del nostro gruppo sarà presentare una proposta di legge per tornare al proporzionale, una legge che possa cancellare le distorsioni clamorose create e cercare di colmare la crescita esponenziale dell'astensionismo”.