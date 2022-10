De Micheli: “Mi candido come segretaria del Partito Democratico, qualcuno deve pur cominciare”

“Io candidata come segretaria Pd? Ho la tranquillità di una donna molto convinta, la mia candidatura non è solitaria, ci sono tante persone con me e quindi sono molto tranquilla che questa esperienza e candidatura che farò è una cosa seria, profonda, disponibile, come tutte le cose che fino adesso nel bene e nel male ho cercato di fare”. Lo ha dichiarato la deputata del Partito Democratico, Paola De Micheli, ex ministro dei Trasporti nel governo Conte II, uscendo dalla Direzione nazionale del partito nella sede del Nazareno.