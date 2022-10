Delfini rosa salvati in Bolivia - VIDEO

Due adulti di delfino rosa, un maschio e una femmina, sono stati visti in una zona vicino al Rio Grande.

Entrambi gli esemplari sono stati trovati con l'aiuto di motoscafi e droni in uno sforzo congiunto tra le autorità del governo di Santa Cruz, gli esperti del museo Noel Kempff Mercado e i veterinari dello zoo di Saint Louis, negli Stati Uniti.

Gli animali sono stati sottoposti a controlli medici e un tracker della World Wild life Foundation (WWF) è stato posizionato sui delfini di fiume prima di rilasciarli in natura.

Luoghi tranquilli come quello in cui sono stati trovati gli esemplari sono usati dalle femmine gravide per partorire, ha affermato Claudia Venega, la coordinatrice del Pink Dolphin Rescue Program al Noel Kempff Mercado Museum di Santa Cruz. Spesso anche le altre femmine non gravide nuotano verso le stesse aree per aiutare ad allevare la prole.

Nonostante lo status iconico dei delfini di fiume, noti anche come Inia o Bonto e in Bolivia chiamati Bufeo , si sa poco delle loro popolazioni e habitat, secondo il Wwf.

Il cambiamento climatico, la deforestazione, l'inquinamento delle acque e l'espansione agricola sono tra le maggiori minacce che questa specie deve affrontare.