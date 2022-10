I pallini rossi sulla app che scova le mine in Ucraina, "40.000 ordigni nelle zone liberate"

Arriva la app "demining Ukraine": il Servizio statale per le situazioni di emergenza ucraino (una sorta di vigili del fuoco) esorta i cittadini ad installare l'applicazione mobile "Sminamento dell'Ucraina": la app per cellulari Demining of Ukraine che - comunicano su tutti i canali social - "dovrebbe occupare un posto sullo smartphone di ogni ucraino: dopotutto, può davvero salvarti la vita", si legge nel messaggio.



Il software consente di tracciare la posizione di oggetti esplosivi, con una mappa interattiva che mostra le "possibili zone pericolose", e quelle "già confermate" e che dovrebbero essere evitate.

La app consente di "avvisare rapidamente i dipendenti del Servizio di emergenza statale", o chiamare i genieri per controllare e neutralizzare le mine sotterrate.