Devastanti alluvioni in Nigeria: la strada Est-Ovest è un fiume in piena

L'acqua arriva ai fianchi e le persone devono tenersi per evitare di essere trascinate via dalla forza della corrente. Quello che ora è un fiume in piena era, fino a poco tempo fa, la strada Est-Ovest nello Stato nigeriano di Rivers, principale porta d'accesso al petrolio e al gas della nazione.

Ora alcune parti di Rivers, insieme ad ampie zone di altri 32 Stati, sono sott'acqua in una delle peggiori inondazioni degli ultimi 12 anni.

Le alluvioni hanno provocato più di 600 morti, circa 1,4 milioni di persone hanno persone le loro case e 440.000 ettari di terreno agricolo sono stati danneggiati o distrutti.

Gli operatori sanitari lanciano l'allarme: l'epidemia di colera in corso potrebbe peggiorare. Anche le esportazioni di gas naturale sono a rischio.

Le autorità nigeriane hanno dichiarato che gli Stati di Rivers, Anambra, Delta, Cross River e Bayelsa rimangono a rischio di inondazioni fino alla fine di novembre e danno la colpa del disastro alle forti piogge e al rilascio di acqua dalla diga di Lagdo, in Camerun.

Secondo gli esperti, il riscaldamento globale e la scarsa pianificazione hanno aggravato il disastro. Il Notre Dame Global Adaptation Index del 2021 ha classificato la Nigeria tra le ultime 20 nazioni per quanto riguarda la preparazione a rispondere e adattarsi ai cambiamenti climatici.