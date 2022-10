Diamante (a forma di pera) più grande al mondo, in mostra a Dubai

Lunedì, 17 ottobre, è stato presentato da Sotheby's a Dubai un grande diamante giallo scintillante del valore di circa 15 milioni di dollari.

Si dice che il diamante "Golden Canary" sia uno dei più grandi diamanti tagliati al mondo, con un peso di circa 303,1 carati.

"È anche il diamante impeccabile più grande del mondo mai classificato dal Gemological Institute of America", ha affermato Sophie Stevens, esperta di gioielli presso Sotheby's.

La pietra fa il suo debutto negli Emirati Arabi Uniti, prima di dare il via a un tour mondiale che includerà tappe a Hong Kong, Taipei e Ginevra. Sarà poi messo all'asta a New York, il 7 dicembre, come parte della vendita di Sotheby's Magnificent Jewels.

La pietra Golden Canary è stata scoperta nella Repubblica Democratica del Congo negli anni '80. Una giovane ragazza che giocava in un mucchio di macerie vicino alla casa di suo zio, trovò la pietra dall'aspetto insolito, che fu poi venduta a un commerciante di diamanti locale. All'epoca la pietra - allo stato grezzo - pesava 890 carati.

Da allora il diamante è stato ritagliato per mostrare tutta la ricchezza e la profondità del suo colore, risultando infine a forma di pera.