Diffuso sui social il video dell'arresto del cantante neomelodico Niko Pandetta a Milano

Un cumulo pena, ordinato dalla procura generale di Catania, ha portato all'arresto di Vincenzo Pandetta, in arte “Niko”, il trapper e neomelodico catanese, nipote del boss Turi Cappello, arrestato a Milano. Pandetta deve scontare una condanna a meno di 4 anni di carcere per spaccio avvenuto nel 2012 con sentenza diventata definitiva, alla quale si è aggiunta un'altra vecchia condanna a 5 mesi per evasione.

I quattro anni e i cinque mesi hanno di fatto superato il limite (4 anni). È stato il suo legale, l'avvocato Maria Chiaramonte a precisare che non vi era alcuna motivazione per Pandetta di rendersi irreperibile: “Sapeva del provvedimento e stava per fare rientro a Catania, stava andando all'aeroporto - spiega il legale, che continua - non solo: i due che erano con lui, e tra questi il suo impresario albanese, sono stati rilasciati poco dopo il fermo. Per loro non c'è stato alcun motivo di contestazione del reato di favoreggiamento”.