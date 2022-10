Discarica a cielo aperto, don Patriciello: “Dosare l'acqua potabile? C'è una perdita, esce da mesi”

Un ex campo sportivo abbandonato diventato “una discarica a cielo aperto” e quel che è peggio sono le tubature dell'acqua potabile - ancora attiva ma rotta - da cui zampilla uno spreco ininterrotto. È la denuncia - “vergognatevi” - affidata ai social da don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano (Napoli), da sempre in prima linea contro l'abbandono della cosiddetta “Terra dei fuochi” al confine tra le province di Napoli e Caserta. Il parroco pubblica un video eloquente, che sta raccogliendo centinaia di commenti sdegnati e di condivisioni. “Sembra una zona di guerra, era un centro sportivo. Ora è invaso dall'immondizia e dall'acqua. Ci si chiede di risparmiare acqua e qui si consumano ettolitri da mesi, forse anni, senza che nessuno intervenga. Non so quali siano le autorità competenti ma fate qualcosa, venite a vedere cosa succede in quest'area di fronte al cimitero di Caivano. Ai responsabili dico: vergognatevi”, conclude don Patriciello.