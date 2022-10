Danneggiamento Nord Stream, Putin: "Errori pagati dalla popolazione"

“Certe volte gli errori devono esser pagati dagli imprenditori, dalla popolazione, e questi errori hanno delle conseguenze negative, in particolare per la Germania e questo non lo prende in considerazione nessuno altrimenti non farebbero esplodere Nord Stream 1 e Nord Stream 2”, così parla il presidente russo Vladimir Putin ai giornalisti a margine del vertice euroasiatico in corso ad Astana.

“C’è stato tutto un lavoro preparatorio, ovviamente – aggiunge Putin -. Prima pensavano che al limite potevano utilizzarli questi gasdotti invece adesso non si possono più utilizzare. Però non viene preso nessun provvedimento per il ripristino di questi gasdotti, ma non è un problema nostro ma dei nostri partner. A che cosa è dovuto questo comportamento io non saprei dirlo”