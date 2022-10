Ecco come camminano presidenti e primi ministri: le divertenti imitazioni di Stefan Leonhartsberger

Il comico austriaco Stefan Leonhardsberger impersona il modo di camminare dei presidenti e primi ministri. Da Joe Biden a Vladimir Putin, da Macron a Johnson, da Trudeau a Zelensky in t-shirt verde militare. Così non si può non notare Obama, che tiene la giacca sulla spalla; il passo incerto di Biden; L'ostentata sicurezza di Trump; Ii passo modaiolo di Macron; il molleggio di Erdogan; il passo proteso in avanti di Putin, con l'arto destro bloccato; la camminata da gorilla di Boris Johnson, la gioia incontenibile di Trudeau, che si sbraccia nel salutare; Olaf Scholz con quel fare carico di impegni; il Presidente austriaco Alexander Van der Bellen che spegne a terra una sigaretta e prosegue lentamente; l'avanzata spavalda e fiera di Zelensky, rigorosamente con la t-shirt verde militare.