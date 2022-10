Ecco cosa può fare un robot: dalla manutenzione alla logistica

Il professor Bruno Siciliano, vincitore dell'Engelberger Award 2022 - il più prestigioso premio mondiale per la robotica - ci porta a visitare il Prisma Lab (Projects of Industrial and Service Robotics, Mechatronics and Automation) dell'Università di Napoli, dove nascono alcuni dei più innovativi progetti italiani nel campo della robotica applicata.

Ingegnere, accademico e divulgatore scientifico, Siciliano è professore ordinario di Automatica alla Federico II, direttore del Centro ICAROS, e Coordinatore del PRISMA Lab presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell'Informazione.