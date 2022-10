Ecco il treno da record lungo quasi 2 km: 100 carrozze passeggeri, 7 conducenti e 21 tecnici

L'operatore ferroviario svizzero RhB ha battuto il record mondiale per il treno passeggeri più lungo di sempre: con una estensione di 1,91 chilometri, il lungo convoglio ferroviario ha completato un viaggio di 25 chilometri sulle Alpi spostandosi dalla città di Preda alla frazione di Filisur. In tanti hanno assistito al popolare evento che ha segnato il 175° anniversario delle ferrovie svizzere. Tra viadotti e tunnel in montagna, al treno che si muove a velocità fino a 35 chilometri orari, trascinando 100 carrozze passeggeri, grazie all'esperienza di 7 conducenti e 21 tecnici, è stato convalidato il Guinness World Records.