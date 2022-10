Ecco per cosa ci battiamo: il video patriottico pubblicato dal presidente Zelensky

'What We Are Fighting For'

“Gli ucraini sanno bene per cosa stanno combattendo - ha scritto su Facebook Volodymyr Zelensky. Per le persone che amiamo e per quelle che ci ispirano. Le città e i villaggi, veri luoghi di potere. I valori per cui vale la pena combattere contro il nemico. La possibilità di vivere a casa propria e di essere proprietari della propria terra. La possibilità di costruire il futuro che vogliamo. Per qualcosa che ci incoraggi a fare ciò che sembra impossibile. Unitevi all'azione '#WhatWeAreFightingFor' e dite al mondo che cosa è importante per voi”.