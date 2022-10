El Salvador, la frana in diretta e la disperata retromarcia per non finire inghiottiti

Il passaggio dell'uragano Julia, declassato in tempesta tropicale, ha portato maltempo anche in El Salvador. In particolare, le immagini mostrano una frana ripresa in diretta da alcune persone che si trovavano in auto nella cittadina di Los Planes de Renderos. Per loro è avvenuto il “miracolo”, perché inseguiti dalla colata di acqua, fango e alberi i malcapitati sono riusciti a mettersi in salvo grazie alla prontezza del conducente: la retromarcia e il rallentamento della frana sono stati i fattori che hanno evitato il peggio.