Al primo turno Lula ha preso circa il 48,4% dei voti, i sostenitori festeggiano in piazza

Elezioni in Brasile

Al primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile avanti il leader della sinistra Luiz Inacio Lula da Silva con il 48,4% dei voti contro il 43,3% del rivale di destra e presidente uscente, Jair Bolsonaro. Solo cinque i punti che dividono i due principali candidati alla presidenza, seguono Simone Tebet del Movimento Democratico Brasiliano che ha ottenuto il 4,1% e Ciro Gomes del Partito Democratico del Lavoro con il 3,05% delle preferenze. Il vantaggio di Lula sul suo principale rivale era atteso ma il risultato ottenuto da Bolsonaro - otto punti in più rispetto a quelli previsti dall'ultimo sondaggio - ha destato più di qualche sorpresa e rende incerto il duello al ballottaggio del prossimo 30 ottobre. I sostenitori di Lula sono comunque scesi in piazza a festeggiare.