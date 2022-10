Elicottero si impiglia ai cavi elettrici e precipita: a bordo un deputato e il vicesindaco

Sono sopravvissuti il senatore brasiliano, il vicesindaco, lo staff e il pilota all'incidente avvenuto nella città di Engenheiro Caldas, Brasile. L'elicottero durante la fase di atterraggio ha colpito i cavi di alta tensione schiantandosi a terra. La tragedia in pochi istanti: il velivolo stava sorvolando a bassa quota quando è rimasto impigliato alla linea elettrica. Il pilota non avrebbe notato i pallini arancioni riflettenti utilizzati proprio per segnalare la presenza dei cavi. L'impatto, poi la scintilla e il distacco della linea che, una volta a terra, avrebbe innescato anche un incendio, mentre il mezzo si schiantava al suolo. Il deputato federale Hercílio Diniz, in corsa per la rielezione, è uscito dall'elicottero con evidenti macchie di sangue sul viso e sui vestiti. Feriti anche il vicesindaco del comune di Governador Valadares David Barraso (ora in terapia intensiva a causa di fratture costali multiple e un polmone collassato), l'addetto stampa della campagna elettorale e il pilota.