Elnaz Rekabi parla ai microfoni dei media iraniani: "Ho dimenticato di indossare l'hijab, scusate"

La scalatrice iraniana Elnaz Rekabi, la cui partecipazione senza hijab a una gara a Seul è diventata un caso, è rientrata in Iran ed è stata accolta dagli applausi della folla. Ai microfoni dei media statali presenti, l’atleta ha tuttavia ribadito di aver gareggiato senza velo “non di proposito”.

“Come ho spiegato nei miei social media e nelle mie storie”, ha detto Elnaz Rekabi ai giornalisti, “questa situazione si è verificata in modo del tutto accidentale e penso che la storia che ho postato della questione abbia spiegato tutto".

"I problemi che ho avuto per indossare le scarpe e preparare l'attrezzatura”, ha aggiunto la scaltrice iraniana, “mi ha fatto dimenticare l'hijab appropriato che avrei dovuto avere, e sono andata in parete e sono salita".

"Sono tornata in Iran in piena salute e mi scuso con il popolo iraniano per il tumulto e le preoccupazioni che ho creato", ha concluso.