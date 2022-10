Il (lungo) red carpet di Emma Marrone che fa contenti tutti i fan

Il red carpet della Festa del Cinema di Roma ha accolto Emma Marrone, protagonista del film "Il ritorno" di Stefano Chiantini, presentato nella sezione autonoma “Alice nella città”.

La cantante salentina ha sfilato salutando e posando per le foto dei fan che l'hanno acclamata con calore ed entusiasmo. L'abito scelto per l'occasione è stato disegnato da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci: un lungo vestito nero con profondo scollo a V e ricamo di cristalli sulle spalle. Capelli raccolti con il ciuffo biondo, trucco smokey-eyes e sorriso stampato sulle labbra: Emma è apparsa a proprio agio sul tappeto rosso, tanto quanto sul palcoscenico e davanti alla telecamera.

Dopo le esperienze cinematografiche fatte con Gabriele Muccino (nel film “Gli anni più belli” e nella serie “A casa tutti bene”), nel film presentato alla Festa del Cinema Emma è la protagonista e interpreta Teresa: una donna che torna alla vita, tra mille difficoltà, dopo 10 anni di carcere.

Il lavoro è stato un'opportunità per celebrare lo spirito tenace della cantante, diventata artista a 360°: "Io so di dover convivere con tutte le mie personalità, sono un contenitore di donne, anzi un condominio pieno di donne che si prendono a schiaffi, poi si fanno il caffè sul balcone fumandosi una sigaretta. Io sono tante persone diverse e crescendo ho cominciato a fare pace con tutte queste personalità; vorrei essere più semplice dal punto di vista mentale ma ho capito che l'arte è il mio modo per farle convivere", ha dichiarato nella conferenza stampa.