In maniera clamorosa il Milan espugna Empoli grazie ai gol di Ballo-Toure e Leao in pieno recupero, dopo che gli azzurri avevano appena trovato il pareggio con una punizione di Bajrami, bravo a rispondere al momentaneo vantaggio di Rebic. I rossoneri passano così 3-1 e si prendono un successo pesantissimo che li porta a 17 punti in classifica.