Enrico Letta: "Il 28 ottobre saremo sul monumento a Matteotti"

"Il fatto che un mese dopo il voto ci sia il governo è il segno più evidente di chi ha vinto le elezioni e di chi ha diritto di governare, noi facciamo gli auguri al nuovo governo". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al governo. "Ma lei non ci ha convinto e voteremo no alla fiducia. Saremo contrari al suo disegno presidenzialista". Sul tema dell'energia, ha affermato: "Non abbiamo capito cosa succederà alle bollette degli italiani, sul tema del disaccoppiamento e sul tetto del gas non abbiamo capito cosa succederà. Non abbiamo capito nulla di cosa sarà la legge di bilancio". Invece, "sul fisco abbiamo capito solo una parola: condoni, condoni e condoni. Non ci troverà". Ha poi chiesto che "il salario minimo faccia parte del cuore delle proposte per combattere la disuguaglianza, un'altra parola che non abbiano sentito nel suo discorso".

Nel corso del suo intervento, ha anche annunciato che “il 28 ottobre, l'anniversario della marcia su Roma andremo sul monumento che ricorda Giacomo Matteotti. Voglio ricordare quanto accadde nel luglio del 1921 a Sarzana, dove si cercò di fare una anticipazione della marcia su Roma. Il capitano dei carabinieri e un sindaco fecero il proprio dovere ed evitarono quella marcia. In loro memoria e seguendo il loro esempio fate il vostro dovere come governo e noi faremo il nostro come opposizione".