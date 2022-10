Enrico Mattei racconta la storia dei cani affamati (compagnie petrolifere) e del gattino (l'Italia)

Enrico Mattei (Acqualagna, 29 aprile 1906 – Bascapè, 27 ottobre 1962) è stato un dirigente pubblico, partigiano, politico e imprenditore italiano. Nel 1945 fu nominato commissario liquidatore dell’Agip. Disattendendo al mandato egli ne fece, invece, una multinazionale del petrolio (dal 1952 ENI), protagonista del miracolo economico postbellico. La sera del 27 ottobre 1962, il Morane-Saulnier MS-760 Paris I-SNAP che lo stava portando a Milano da Catania, precipita nelle campagne di Bascapè (un piccolo paese in provincia di Pavia) mentre, durante un violento temporale, era in avvicinamento all’aeroporto di Linate. In questa intervista spiega l'aneddoto dei cani affamati che nonostante abbiamo un pasto abbondante uccidono un gattino che tenta di cibarsi. Una metafora che paragona le compagnie petrolifere all'Italia, in particolare all'Eni che con il suo impegno è riuscita a conquistare un posto nel mondo dell'approvvigionamento energetico.