La polizia federale tedesca ha fatto irruzione nell'appartamento di Yulia Prokhorova, nella città tedesca di Landshut. La donna era già conosciuta alle forze dell'ordine per aver registrato dei video in cui si riprendeva mentre molestava per la strada i rifugiati ucraini. Questa volta è finita nel mirino degli agenti per aver gioito, ballando, per le vittime ucraine destinatarie dei missili russi. Prokhorova si trova in Germania senza permesso di soggiorno, scrivono i media locali, e non è possibile rimpatriarla perché la collaborazione con la Russia sui rimpatri è al momento sospesa.