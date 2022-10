Ettore Rosato nell'Aula di Montecitorio: “Il numero di donne elette è drammaticamente basso”

“Il numero di donne elette in questa legislatura è drammaticamente basso, in controtendenza con quanto avvenuto nelle precedenti dal 2001 ad oggi, nelle quali avevamo assistito ad una crescita costante della loro rappresentanza. Questo dato ci richiede di inserire nell'agenda politica il tema della piena partecipazione e protagonismo delle donne alla vita pubblica. Non possiamo certo ritenere sufficiente un rispetto formale di un principio di pari opportunità. La Costituzione ci impone di lavorare per assicurare una parità di genere sostanziale all'interno delle Istituzioni”, ha dichiarato Rosato.