Farinelli: La Festa vince la sfida. Questa eccezionale varietà di film ha un pubblico appassionato

Gianluca Farinelli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, ha espresso soddisfazione questa 17° edizione, non soltanto come numeri di biglietti strappati, ma anche per la qualità e la varietà dei titoli presentati.

Tra gli obiettivi che Farinelli aveva annunciato al momento del suo insediamento c’era quello della cosiddetta “Festa tutto l’anno ed in tutta la città”. Se si vorrà lavorare su questo obiettivo, le premesse sono le migliori: i risultati della Festa sono stati ottimi e la risposta della città è stata molto buona. Già si guarda alla Festa del Cinema 2023, la 18° edizione. “La maggiore età è sempre un traguardo importante”, per dirla con le parole del presidente