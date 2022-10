"Fate girare questo video": la richiesta di neo arruolati militari russi

“Mettete in rete questo video” è la richiesta di questo gruppo di soldati arruolati da poco nelle file dell'esercito russo e spediti verso l'Ucraina. Chiedono che venga messo sul canale Telegram Epoddubny, che si occupa delle irregolarità che avvengono durante la “mobilitazione” di Putin. Si lamentano di essere fermi da giorni, accampati in un treno o all'aperto, senza medicine, senza addestramento, senza armi e costretti a comprare il cibo a loro spese ed a caro prezzo. Sono circa 500. I video che circolano sono più di uno ed alcuni soldati sarebbero anche stati identificati. Esiste anche una geolocalizzazione del posto che si troverebbe a Livenka, nell'oblast (regione) di Belgorod, quasi al confine con l'Ucraina verso Kharkiv. Nel video si dice anche che molti sarebbero malati e dai sintomi potrebbe anche essere Covid, in alcune foto viene mostrato un termometro con la temperatura oltre 38 gradi. In alcune immagini si nota lo stemma del corpo militare privato Wagner quindi potrebbero anche essere una parte dei detenuti presi dai penitenziari di cui è stato mostrato l'arruolamento alcuni giorni fa.