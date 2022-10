La donna uccisa a Bolzano, la polizia scientifica entra in casa della vittima

E' un probabile femminicidio, l'ennesimo. Omicidio a Bolzano, il corpo di Alexandra Elena Mocanu, 35 anni romena, è stato ritrovato in casa, avvolto in una coperta.

Le indagini si starebbero concentrando sul marito: dell'uomo, 42 anni, al momento si sono perse le tracce. Stando ad alcune testimonianze dei vicini, tra i due in passato ci sarebbero stati diversi litigi.

La donna di circa 30 anni lavorava come barista in un esercizio del capoluogo altoatesino. Per il momento non trapelano elementi sulla dinamica e sull'autore del delitto che comunque sarebbe riconducibile alla vita privata della donna.