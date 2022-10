Filippine. Mototaxi rialzati per muoversi nella città tormentata dalle inondazioni

I veicoli vengono rialzati utilizzando barre di metallo e tubi d'acciaio. La modifica solleva i sedili anche di un metro e aiuta i passeggeri a stare all’asciutto anche in caso di inondazioni che, durante la stagione dei monsoni o quando si abbattono tifoni, possono raggiungere i 2 metri di altezza.

A circa 37 chilometri a nord di Manila, la città di Hagonoy è tormentata dalle inondazioni a causa dell'innalzamento delle maree provenienti dal fiume che scorre vicino e dalla baia di Manila. In caso di alluvione alcune strade diventano impraticabili per i veicoli più piccoli.

"I nostri mezzi non sono fatti per attraversare le acque alluvionali, quindi li abbiamo modificati per guadagnarci da vivere nonostante le inondazioni che durano tutto l'anno", spiega a Reuters Russel Lopez, da dieci anni conducente di mototaxi.

Una corsa, dice Lopez, costa circa 40 pesos (70 centesimi) a persona e alla fine di una giornata i mototaxi modificati che seguono percorsi prestabiliti intorno alle sezioni allagate di Hagonoy, possono guadagnare fino a 500 pesos (8,5 euro circa) al giorno.

I guadagni sono leggermente superiori rispetto a quelli di chi gestisce taxi non modificati, ma a causa dei costi di manutenzione per limitare la corrosione dell'acqua salata e dell'investimento richiesto, i margini di profitto si livellano.

Il sindaco Avelino San Juan racconta che le inondazioni colpiscono il luogo da decenni ma sono peggiorate a causa dello sviluppo economico della città e dello smaltimento scorretto dei rifiuti che ha fatto diventare il fiume meno profondo di quanto fosse in precedenza.

In un comunicato stampa sul sito web, il governo locale ha annunciato un progetto di dragaggio dei fiumi per risolvere il problema delle inondazioni. In attesa che le cose cambino, molti abitanti di Hagonoy dicono che le moto modificate sono una vera e propria manna dal cielo per la loro vita quotidiana: “Sono molto importanti per noi, soprattutto per chi deve lavorare quando le inondazioni non si placano fino al pomeriggio. Abbiamo bisogno di questi mezzi di trasporto”.