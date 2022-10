Fiorentina vs Inter 3-4:i gol della partita

L'Inter trionfa al 95' contro la Fiorentina al termine di un match pirotecnico. Al Franchi finisce 4-3 grazie al gol di rimpallo di Mkhitaryan a qualche minuto di distanza dal pareggio di Jovic. In precedenza doppietta di Lautaro e sigillo di Barella per i nerazzurri, Cabral e Ikone invece non bastano ai viola. Terzo successo consecutivo in campionato per la squadra di Inzaghi, che sale così a 21 punti in classifica, mentre gli uomini di Italiano, al terzo ko nelle ultime quattro gare e reduci da oltre un mese senza vittorie in Serie A, rimangono fermi a quota 10.