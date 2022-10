Fossati, trincee, trappole a "dente di drago", così la Russia cerca di ostacolare l'avanzata Ucraina

I separatisti russi, insieme alle truppe di Mosca, si stanno attrezzano per impedire il passaggio ai mezzi corazzati ucraini nella Repubblica Popolare di Lugansk. Le immagini mostrano un'enorme trincea con ostacoli in cemento: vere e proprie trappole anticarro in stile “denti del drago”, realizzate per scoraggiare ai mezzi di oltrepassare la linea di confine. Considerando la velocità con la quale gli ucraini stanno avanzando, questi stratagemmi, ispirati a guerre passate, potrebbero mettere in seria difficoltà i veicoli corazzati ucraini.