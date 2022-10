Foulard per le donne, cravatta per gli uomini: il regalo di Meloni ai nuovi eletti in Parlamento

Una cravatta con il tricolore per gli uomini e un foulard per le donne, sempre con il tricolore. Sono i regali, “Made in Italy”, consegnati da Fratelli d'Italia ai nuovi eletti, durante l'assemblea dei deputati e senatori, svoltasi alla Camera, alla presenza del presidente di Fdi, Giorgia Meloni, nel “primo giorno di scuola” per tanti politici al debutto con la XIX Legislatura.