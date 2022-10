Fratoianni: “Siamo preoccupati per la crisi sociale”. Bonelli: “Meno male che c’è Mattarella”

“Abbiamo detto al Presidente della Repubblica della nostra preoccupazione per la crisi sociale che attraversa questo Paese. Occorrono risposte immediate, bisogna intervenire sugli extraprofitti e sulla precarietà. La destra ha proposte che rischiano di aggravare questa situazione, vogliamo essere un punto di riferimento per chi pensa che occorrano soluzioni diverse”, le parole di Fratoianni al Quirinale dopo l'incontro con Mattarella.

“Abbiamo fatto i migliori auguri al presidente che è un riferimento per tutto il Paese, meno male che c'è Mattarella”, ha dichairato Angelo Bonelli dei Verdi dopo l'incontro.