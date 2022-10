Gassman invita a guardare la serie L'Avvocato Malinconico, a modo suo!

In un simpatico video, postato sui social da Diego De Silva, l'autore dei libri che vedono come protagonista l'avvocato Vincenzo Malinconico, Alessandro Gassmann pubblicizza, a modo suo, la serie trasmessa da Rai 1, giovedì sera. Il personaggio dell'avvocato sarà interpretato dall'attore Massimiliano Gallo, già diretto proprio da Gassmann nella piece teatrale “Il silenzio grande”, in seguito divenuto anche un film presentato alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.