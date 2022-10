"Gente strana" di Marta Miniucchi, con Cesare Bocci, racconta il lavoro di chi combatte la povertà

Nella sezione autonoma “Alice nella Città”, presentato oggi il film “Gente strana”, per la regia di Marta Miniucchi, con Cesare Bocci, Matteo Gatta, Maulidi Ismail Kambenga e Lodo Guenzi, membro del gruppo musicale “Lo Stato Sociale”, che parallelamente alla carriera da musicista ha intrapreso anche quella attoriale. Altri titoli dove ha lavorato sono: “Est – Dittatura Last Minute”, “Il giorno più bello” e “Criminali si diventa”.

“Gente strana” porta sul grande schermo il lavoro di Cefa ONG, l'organizzazione non governativa che da 50 anni lavora per vincere fame e povertà, e approderà prima nelle sale cinematografiche distribuito da Genoma Films, e poi su Sky Documentaries e in streaming su NOW.

Il film è un falso-documentario che attraverso fiction, documentario e materiale d’archivio racconta una delle missioni di Cefa, che quest’anno festeggia mezzo secolo e si adopera per portare lavoro in Africa e America Latina, creando modelli di sviluppo sostenibile. Il film si snoda tra Bologna e la Tanzania e la trama ruota attorno alla figura di Loris Bonetti, un reporter incaricato di realizzare un reportage sul Cefa attraverso il racconto in parallelo del tanzaniano John Sagala e di Marco Rinoldi, un giovane ragazzo italiano che ha deciso di diventare volontario e seguire uno dei progetti nella regione di Njombe. Entrambi sono figli di allevatori. John, in Tanzania, ha una famiglia che si trova in difficoltà nel gestire l’attività: scarsa preparazione e poche risorse. Marco, in Italia, non vuole avere a che fare con il grande consorzio del padre.

L’esperienza africana e l’operato del Cefa farà crescere entrambi attraverso uno scambio di valori e competenze e anche Loris ritroverà quella parte di se stesso che aveva perduto.

Nella colonna sonora, il brano “Muziki”, inciso a Dar Es Salaam da Dargen D’Amico