Gesto di stizza di Berlusconi a La Russa: "Sbatte la penna sul banco e chiude brusco la cartellina"

Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia, candidato unico finora in campo per il centrodestra alla presidenza del Senato, passa davanti al banco nell'aula di palazzo Madama dove è seduto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: lo scambio di battute non dev'essere dei più cordiali. I due si parlano per pochi istanti, sui social network impazzano le immagini riprese dai Tg nelle quali si vede chiaramente il gesto di stizza dell'ex premier al passaggio dell'alleato: Berlusconi sbatte a pena sul banco e chiude bruscamente la cartellina che ha fra le mani, mentre dice qualcosa a La Russa, qualcosa che alcuni osservatori su Twitter interpretano come un' imprecazione. “Forza Italia che non vota, Berlusconi si, però poi manda aff il candidato Presidente del Senato. Se questo è il debutto siamo messi male” dice Carlo Calenda.