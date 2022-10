Giovanna Botteri si taglia i capelli in diretta tv per Alessia Piperno e le donne iraniane

Collegata da Parigi con Le Parole - il programma di Massimo Gramellini - Giovanna Botteri si è tagliata in diretta una ciocca di capelli, in segno di solidarietà per la ragazza italiana arrestata, Alessia Piperno, e le donne iraniane. "Siamo tutte insieme", ha detto la giornalista, ricordando che dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda arrestata e massacrata dalla polizia morale perché indossava l'hijab in modo ritenuto non corretto, "anche in queste ore tante donne, coraggiosissime, stanno manifestando in Iran, anche nelle piccole città, per i loro diritti".