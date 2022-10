Giuseppe Conte: "Meloni non ha mai accennato alla pace"

"Meloni ha detto che questo governo ha un mandato popolare, è vero. Ma l'intera coalizione di centrodestra è stata votata da un elettore su 4: non avete la maggioranza dei cittadini. Consiglierei a Meloni prudenza". Così Giuseppe Conte, presidente M5S, nelle dichiarazioni di voto in aula a Montecitorio. “L'unica certezza del suo discorso, presidente Meloni - ha proseguito - ci ha restituito la continuità con il governo Draghi. La guida del ministero dell'Economia è stata data a chi per primo ha teorizzato il metodo Draghi e che auspicò una torsione costituzionale con Draghi al Quirinale incaricato di guidare il convoglio governativo da lì. Ma non è che l'agenda Draghi la vuole scrivere lei, presidente Meloni? Non è da escludere che troverà appoggi anche da qualche banco dell'opposizione". Ha poi affermato: "In un'ora e mezzo di discorso, la Meloni non ha mai accennato, in riferimento alla guerra, la nostra unica via d'uscita: la pace”. Ha infine reclamato: "Presidente Meloni, ci ha rassicurato che non ci saranno arretramenti sul diritto all'aborto, l'importante è dirlo a Roccella e Gasparri".