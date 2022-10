Gli appunti su Meloni di Berlusconi, Ronzulli (seduta accanto) nota le telecamere e prova a coprire

“Il foglietto di appunti di Silvio Berlusconi è stato messo sul banco dal Cavaliere dopo che aveva incassato il no a Ronzulli ministra e aver mandato al diavolo La Russa , scrive Repubblica. Nell'appunto - scrive il quotidiano che ha pubblicato la foto ingrandita degli appunti - c'è anche scritto: 'Giorgia non è disponibile ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d'accordo'”.

E così dopo l'elezione dei Presidenti (Ignazio La Russa al Senato, Lorenzo Fontana alla Camera dei Deputati) è scontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Se è vero che gli azzurri hanno votato per Fontana, dopo essersi astenuti al Senato, resta la questione ministri per il futuro governo. Scelte che potrebbero essere viziate dalle foto degli appunti del Cavaliere a Palazzo Madama. Quel foglio in cui il leader azzurro bolla la presidente di Fratelli d'Italia come “supponente, prepotente, arrogante e offensiva”. Depennato l'aggettivo “ridicola”. Un'escalation di offese a cui la premier in pectore ha replicato con durezza: “ Mi pare che tra quegli appunti mancasse un punto e cioè non ricattabile ”.