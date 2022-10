Grande festa a San Paolo per Lula, in migliaia sulla Avenida Paulista. Delusi i pro Bolsonaro

Migliaia di sostenitori del presidente eletto Luiz Inácio Lula da Silva sono scesi per le strade di San Paolo per celebrare la vittoria del loro candidato sul presidente Jair Bolsonaro. La gente in strada, in migliaia si sono riversati sulla Avenida Paulista, le bandiere, i caroselli di auto e moto, la musica e i cori dei sostenitori di Lula si sono contrapposti al pianto e la delusione degli elettori di Bolsonaro. In diverse parti del Brasile il risultato delle urne racconta un Paese diviso. A spoglio concluso solo due milioni di scarto separano i contendenti alla presidenza: Lula ha incassato il 50,90% delle preferenze (60.345.999 voti) mentre Bolsonaro si è fermato al 49,1% (58.206.354 voti). A detta degli analisti, la sconfitta del presidente uscente è stato un rimprovero per il focoso populismo di estrema destra e per l'alto numero di vittime legate alla pandemia di Covid-19. Lula, rieletto per la terza volta, ha promesso un ritorno alla crescita economica e alle politiche sociali, temi che lo avevano contraddistinto in precedenza, e la lotta alla distruzione della foresta pluviale amazzonica.