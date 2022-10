Gruppo Wagner costruisce trincee e fortificazioni in Donbass per impedire avanzata ucraina - video

Il video lo ha girato e postato su telegram lo stesso gruppo Wagner. Evgeny Prigozhin, il fondatore della compagnia militare privata Wagner, ha affermato, come riporta il sito di informazione indipendente russo Meduza, che il suo rappresentante Andrey Bogatov sta lavorando oltre che alle strutture difensive a formare "una milizia popolare" nella regione di Belgorod.

Dietro le fortificazioni anticarro inizia una grande trincea. La fortificazione, lunga quasi 2 chilometri, è stata costruita fuori dalla città di Hirske. Il complesso di fortificazioni è in costruzione lungo la linea di contatto, meglio nota come 'linea Wagner', e si dovrebbe estendere per decine di chilometri, anche negli accessi di Lisichansk e Lugansk.