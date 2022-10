Sanandaj, guardie universitarie fanno da scudo agli studenti minacciati dai Pasdaran

Immagini impensabili che raccontano di piccoli grandi cambiamenti in corso nella Repubblica islamica dell'Iran: all''Università di Sanandaj nel Kurdistan iraniano, zona di origine di Mahsa Amini, la giovane uccisa mentre era in custodia della polizia della morale per non aver indossato correttamente il velo, un gruppo minaccioso di Pasdaran in motocicletta spara agli studenti fuori dall'università, ma le guardie dell'università salvano loro la vita facendogli letteralmente da scudo. Le guardie e i funzionari universitari e scolastici sono sempre stati alleati del regime.

Gli studenti delle principali città iraniane appoggiano la protesta anti-velo non solo per cambiare le regole obbligatorie volute dagli ayatollah, ma anche per cambiare l'organizzazione sociale, le regole a fondamento delle relazioni familiari e quelle tra uomini e donne nel paese. Nelle università vige ancora ora la segregazione tra i sessi.

Le immagini postate dal giornalista Saman Rasoulpour su Twitter sono divenute subito virali.