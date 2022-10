I binari del ponte di Crimea dopo l'esplosione, visti da vicino - Video

Questo video mostra da vicino i binari del ponte di Kerch, che collega la Crimea al territorio di Krasnodar, in Russia, a seguito all'esplosione che lo ha colpito sabato mattina. In almeno una delle direzioni risultano deformati e inutilizzabili. I tempi effettivi di ripristino dipendono anche però dalle condizioni della struttura di acciaio sottostante, rispetto alla quale Mosca non ha fornito informazioni. Questa linea ferroviaria è cruciale per rifornire le truppe nelle regioni occupate di Kherson e Zaporizhzhia, soprattutto di carburante. L'unica alternativa è la linea ferroviaria che transita da Mariupol e Melitopol, ma è quasi interamente a portata dell'artiglieria ucraina.

(video da Telegram @operativnoZSU)