Due deputati russi in tv sostengono che bisogna "congelare e affamare" gli ucraini - video

Sulla tv di stato russa si discute su come mettere maggiormente in “difficoltà” la popolazione ucraina. Intervengono Andrey Gurulyov, ex vice comandante del distretto militare meridionale della Russia e deputato della Duma e l'altro deputato Konstantin Dolgov.

I due deputati sostengono che bisogna cercare di congelare, di far morire di fame la popolazione civile ucraina, parlano di distruggere le fogne e che bisogna rendergli la vita impossibile per poi costringere gli ucraini a fuggire come dei rifugiati in Unione Europea. Si discute apertamente di un lungo ampionario di crudeltà verso la popolazione civile. La conduttrice, Olga Skabeeva, interviene per dire che “loro amano tutti”, ma sono costretti ad agire in questo modo altrimenti spariranno.