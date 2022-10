I mop robot ripuliscono il campo della Nba: il debutto tra l'incredulità del pubblico

Come in Harry Potter, forse anche meglio, le spazzole pulitrici hanno debuttato in Giappone durante l'intervallo della Nba: in campo i Golden State Warriors e i Washington Wizards. Pochi istanti in cui futuro è diventato realtà. Quattro scope elettriche hanno iniziato a ripulire il campo sotto la stretta sorveglianza degli addetti alle pulizie. I mop robotici, sincronizzati, hanno fatto il proprio ingresso e lucidato il parquet senza il controllo umano. Sopresi di tanta tecnologia i tifosi, ma anche i giocatori.