I soldati ucraini ora operano su terreni molto fangosi - Video

Questi video mostrano uomini e mezzi delle forze armate ucraine sul campo, in questi ultimi giorni. Quel che salta agli occhi è la difficile condizione del terreno, reso molto fangoso da abbontanti precipitazioni. Questo spiega la situazione di sostanziale stallo che caratterizza questa fase della guerra: né i difensori né gli occupanti hanno riportato avanzamenti significativi. Non è detto che in inverno sarà peggio: quando il terreno gelerà gli spostamenti saranno meno difficili, e a fare la differenza sarà la disponibilità di vestiario e equipaggiamento adatti alle temperature molto rigide che caratterizzano gli inverni ucraini. Diversi paesi occidentali hanno fornito attrezzatura e abiti invernali a Kiev. Per quanto riguarda le forze russa, in particolare i soldati mobilitati in queste settimane, diverse immagini e video circolati sui social network finora mostrano equipaggiamenti di qualità molto scarsa.



