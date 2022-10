Il bus resta sul passaggio a livello, falciato dal treno in corsa: l'autista si sbraccia ma è tardi

Il treno passeggeri sulla rotta Roosendaal–Vlissingen (Flessinga) si schianta contro un autobus vuoto, rimasto incredibilmente sul passaggio a livello di Marconilaan. L'autista, scampato all'incidente, ha cercato in ogni modo di segnalare l'ostacolo al treno in corsa sbracciandosi. Nulla da fare, l'impatto è stato violentissimo. Il bus è stato falciato e trascinato per diversi metri. Il video è stato girato da Ronald Groffen, che ha immortalato la scena dalla sua auto. Nessuno è rimasto ferito, mentre sono sotto shock il macchinista e il capotreno.